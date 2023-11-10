«Говорят, здесь даже вегетарианец может превратиться в отчаянного мясоеда»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, какие блюда стоит попробовать, путешествуя по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Enrique Marcarian / Reuters Фото: Enrique Marcarian / Reuters

Сегодня Аргентина туристическая, завершающая наше путешествие. Обязательно сходите на футбол или хотя бы на стадион «Бомбонера» — это домашняя арена легендарного клуба «Бока Хуниорс». Поверьте, в стране, где круче футбола может быть только футбол, это действительно интересно.

Аргентинское танго хотя и потеряло свои позиции, еще достойно вашего посещения. Посмотрите в Буэнос-Айресе Пьяццоллу или Портеньо — это два танго-шоу. Также заслуживают внимания старое кладбище Реколета, Музей искусств, театр Колон, Парк роз и Японский сад.

Непременно попробуйте мясо, пусть даже в уличной забегаловке. При одном воспоминании о том, как аргентинцы над ним — шипящим, ароматным — колдуют, у меня слюнки текут. Так умеют готовить только они. Мясо здесь никогда не бывает замороженным — оно не просто свежее, а прямо с бойни. Иначе не было бы у него такого фантастического вкуса. Говорят, что здесь даже вегетарианец может мигом превратиться в отчаянного мясоеда.

Но то, что в Аргентине, кроме мяса, и попробовать больше нечего, — страшное заблуждение. В том же Буэнос-Айресе широчайший выбор заведений с кухнями всего мира. Даже если посреди ночи вам приспичит отведать борща, пельменей или оливье, вы найдете, где это сделать.

А я после аргентинской столицы рекомендую отправиться в Патагонию — она сражает наповал. Это очень красиво и невероятно трудно передать словами, как и большинство запредельных эмоций. И лагуна Нимез в Калафате, и ледник Перито-Морено, и подъем к подножью Фицроя к лагуне Капри, и панорамные виды с горы Сьерра Кампанарио в Барилоче — все это просто космос! Главное, чтобы повезло с погодой.

В Калафате насладитесь блюдами из ягненка, в Барилоче — озерной форелью, а на винодельнях Мендосы — высокой кухней и самыми изысканными винами. Это я еще не говорю о морепродуктах. Обратите внимание на береговую линию Аргентины — она очень длинная. И сколько в стране рек и озер. Рыбы здесь полно, и готовят ее наивкуснейшим образом. Просто аргентинцы предпочитают мясо. Ну а ваш выбор — исключительно ваш.