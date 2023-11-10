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Иностранца в Удмуртии предостерегли от финансирования террористов

В Удмуртии иностранца предостерегли от финансирования международной террористической организации. Как сообщает пресс-служба УФСБ по республике, мужчина совершил действия, «направленные на реализацию такого намерения». Это влекло угрозу безопасности России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, иностранному гражданину направили официальный документ о недопустимости содействия террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

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