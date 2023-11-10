Иностранца в Удмуртии предостерегли от финансирования террористов
В Удмуртии иностранца предостерегли от финансирования международной террористической организации. Как сообщает пресс-служба УФСБ по республике, мужчина совершил действия, «направленные на реализацию такого намерения». Это влекло угрозу безопасности России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В частности, иностранному гражданину направили официальный документ о недопустимости содействия террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).