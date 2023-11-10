Высокие процентные ставки по ипотеке не являются преградой для покупки квартиры

С 8 по10 ноября в Москве проходит Форум FINOPOLIS, который Банк России организовал в партнерстве с лидерами IT-сферы и финансового сектора. Одна из наиболее обсуждаемых тем — как в стране в условиях высокой ключевой ставки будет развиваться рынок ипотечного кредитования. Сейчас уровень развития российского рынка и большой выбор технологических решений позволяют покупать недвижимость в ипотеку даже при высокой ключевой ставке. Ситуация может ухудшиться, если на рынке перестанут действовать программы льготного кредитования, но есть высокая вероятность появления в 2024 году дополнительных мер стимулирования ипотечного спроса для регионов Юга и Северного Кавказа, уверен финансовый эксперт, директор по розничному бизнесу Росбанка Вячеслав Дусалеев:

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— По нашим прогнозам, в 2023 году объем выдачи ипотечных кредитов будет на уровне 7,3 трлн руб. Однако в 2024 году выдача ипотеки снизится на 30%, к показателю текущего года, до 5 трлн руб. Это на 5% больше результата 2022 года.

При этом в южных регионах страны ипотека остается одним из самых востребованных розничных банковских продуктов. Сегодня в Южном федеральном округе (ЮФО) выдается почти каждый десятый жилищный кредит в России. Согласно данным ЦБ, за 9 месяцев 2023 года в ЮФО объем ипотечного кредитования вырос на 101%, по сравнению с прошлогодними тремя кварталами, и составил 533 млрд руб. Для сравнения, в СКФО выдана 61 тыс. кредитов на общую сумму 173 млрд руб. (+96% к показателю 9 месяцев 2022 года).

Традиционно на юге высок спрос на недвижимость в качестве объекта для инвестиций. Например, Краснодарский край в сентябре занял в РФ пятое место по количеству выданных ипотечных кредитов, уступив Москве, Подмосковью, Тюменской области и Башкортостану. На Кубани наблюдается рост спроса на новостройки и повышение стоимости квадратного метра. Так, за последние пять лет средневзвешенная стоимость одного «квадрата» на первичном рынке региона выросла почти втрое.

Сегодня уровень развития российского ипотечного рынка и большой выбор технологических решений позволяют, даже при высокой ключевой ставке, покупать недвижимость в ипотеку. К примеру, 90% клиентов, оформляющих ипотеку по ставкам выше 15%, по данным Росбанка, в течение года снижают свои ставки по программе рефинансирования. Кроме того, благодаря специальным опциям можно уменьшить ежемесячный платеж в два раза. Есть опции, позволяющие сокращать срок кредита и экономить на процентах, а комбо-ипотека позволяет с помощью комбинированной ставки приобретать объекты на первичном рынке по более низким ценам (базовая ставка комбинируется со ставками по госпрограммам) и, в итоге, получить сумму, превышающую лимиты по госпрограммам. Таким образом, сейчас высокие процентные ставки по ипотеке (рост которых произошел на фоне повышения ключевой ставки ЦБ) не являются преградой для покупки квартиры в кредит.

Туристический поток в южные регионы России с каждым годом увеличивается: все больше людей стремятся жить в более мягком климате. В такой ситуации, даже на фоне ужесточения ставок по ипотечным кредитам, эти факторы могут оказать серьезную поддержку спросу на первичном и вторичном рынках недвижимости в субъектах ЮФО. Высока вероятность появления в 2024 году дополнительных мер стимулирования ипотечного спроса для Юга и Северного Кавказа. Например, таких как адресные льготные программы с субсидируемой ставкой, сегментированные программы для разных категорий заемщиков. Аналогичная работа в правительстве РФ и регионах уже ведется.

Какой на ипотечном рынке будет вторая половина 2024-го, можно лишь предположить. Если на рынке перестанут действовать программы льготного кредитования и сохранится высокая ключевая ставка, рынок может просесть. Если появятся дополнительные меры стимулирования, например, адресная ипотека, то спрос сможет удержаться на плаву. Вероятен запуск новых ипотечных программ совместно с застройщиками, которые могли бы стимулировать продажи по базовым программам банков, введение различных вариантов отсрочки выплаты первоначального взноса по ипотеке («Ипотека в рассрочку») от продавца. Такие меры поддержат рынок.