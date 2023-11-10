Алексей Текслер предложил наращивать банковское финансирование инвестпроектов
Долю банковского финансирования инвестиционных проектов необходимо увеличивать, отметил на пленарной дискуссии Русского экономического форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Сегодня доля банковских кредитов, которые даются под инвестиционные цели, в общем объеме инвестиций составляет чуть более 10%. При этом собственные источники предприятий — это 53%. В УрФО это под 70%. В том же Китае и других успешных экономиках обратная ситуация – в основном проектное банковское финансирование. Нам ситуацию нужно серьезно менять».
По мнению губернатора, в решение этого вопроса должен включиться Центральный банк. Глава региона предложил установить для ЦБ соответствующий показатель эффективности.
В числе других важных направлений Алексей Текслер назвал рост инвестиций со стороны государства и институтов развития.