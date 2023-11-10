14 археологических памятников в Удмуртии включат в перечень культурного наследия

В Удмуртии в перечень культурного наследия дополнительно включат 14 памятников. Они располагаются в Воткинском, Глазовском, Малопургинском, Каракулинском, Кизнерском, Киясовском и Сарапульском районах. Об этом сообщает пресс-служба агентства по государственной охране объектов культурного наследия республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Фото: пресс-служба агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии

В частности, речь идет о Болгуринском селище, Паздеровском городище, Степановском II городище, Кыпкинском I селище, Чутожмонском городище, селище Ямаше III и IV, Бемышевском медеплавильном заводе, Бемыжском поселении, Дубровском городище, Усть-Нечкинском I, II и III селище, Юрихинском I селище. Все они являются объектами археологического наследия.

В ближайшее время планируется начать подготовку документации по их включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия.