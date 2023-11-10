Недостроенный ТЦ в Мотовилихе выставили на торги за 65 млн рублей

Недостроенный торговый центр, расположенный на ул. Уинской, 2а, реализуют с торгов. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Площадка, на которой велось строительство, находится в аренде у ООО «Коммерческая фирма “Нопелест-Инвест”». Компания несколько раз меняла концепцию торгового центра, однако построить объект так и не смогла. Готовность ТЦ составляет 35%.

В сентябре 2021 года Мотовилихинский суд по заявлению мэрии изъял у компании участок и недострой. Торги по продаже объекта пройдут 19 декабря, стартовая стоимость определена в 65,6 млн руб.