Мэрия Новосибирска выставила на торги участок под КРТ за 38 млн рублей

Мэрия Новосибирска выставила на аукцион право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Ленинском районе. Согласно данным портала гисторги, стартовая цена лота составит 38,1 млн руб., заявки на участие в торгах принимаются до 4 декабря.

В настоящее время на территории участка находятся несколько малоэтажных деревянных и многоквартирных домов, которые признаны аварийными и подлежат сносу. Площадь участка 15,3 тыс. кв. м. Победителю торгов предстоит до октября 2031 года завершить все строительные работы. До 1 июля 2027 года провести расселение, до 1 июня 2028 года снести дома.

Проект предполагает возведение объектов общей площадью 91 тыс. кв. м., также планируется строительство объектов образования и административных зданий. Этажность зданий не должная превышать 25 этажей.

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Александр Киселев