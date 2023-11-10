Нижегородское управление ФАС получило полномочия по проверке тарифов
Управление ФАС РФ по Нижегородской области в числе других получило полномочия по проверке обоснованности тарифов. Соответствующее постановлении подписал председатель правительств РФ Михаил Мишустин.
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
Правительство рассчитывает, что наделение антимонопольных органов этим правом повысит оперативность контроля обоснованности тарифов.
С новыми полномочиями нижегородское управление ФАС сможет проводить внеплановые выездные и документарные проверки в этой сфере. Акт по итогам проверки будет выносить центральный аппарат ФАС РФ. Он же будет контролировать его исполнение. Также за центральным аппаратом ФАС сохраняются полномочия по рассмотрению обращений в сфере госрегулирования тарифов.