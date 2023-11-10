ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества со звонками по объявлениям

Телефонные мошенники стали использовать новую схему со звонками через приложения площадок для публикации объявлений. Злоумышленники вызывают доверие у своих жертв, так как звонят из знакомого сервиса, сказано в пресс-релизе на сайте ВТБ.

Как сказано в материале, мошенник предлагает сразу перевести деньги за товар из объявления и просит номер банковской карты. Затем злоумышленник пытается получить доступ к личному кабинету банка жертвы — для этого, добавили в ВТБ, он «забалтывает» продавца и просит его назвать код из сообщения.

Через несколько дней сообщник мошенника звонит владельцу объявления от имени банка и спрашивает о подозрительных случаях, которые связаны с переводом денег. После этого злоумышленники предлагают «спасти» средства с помощью «безопасного» счета, после чего скрываются с украденными деньгами.

ВТБ отметил, что все сделки на маркетплейсах или сайтах объявлений «надо совершать по безопасной схеме» внутри этих ресурсов. Также банк напомнил, что незнакомцам нельзя называть банковские данные, включая номер счета или карты и одноразовые коды.

Петр Бузлаев