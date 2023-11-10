Зарубежные СМИ: Сколько продлятся гуманитарные паузы в секторе Газа?

Россияне впервые попали в списки на эвакуацию из сектора Газа. Территорию региона должны покинуть 85 человек. При этом всего там находятся не меньше 1 тыс. российских граждан, говорили власти. Погранпереход «Рафах» открылся 1 ноября. Через него успели пройти сотни человек. В «Хамасе» при этом говорили, что списки на эвакуацию составляют израильтяне и американцы, поэтому с вывозом россиян и возникли сложности. Тем временем Израиль согласился на время прекращать обстрелы Газы и обеспечивать гуманитарные паузы, чтобы гражданские могли уйти из опасных районов. Но, как отмечают международные СМИ, этого может быть недостаточно. Во всяком случае, в Вашингтоне ожидали большего прогресса. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

The New York Times разъясняет, как именно будет работать механизм гуманитарных пауз. Фактически соглашение с Вашингтоном формализует и расширяет то, что Израиль и так делал в последние дни, временно приостанавливая атаки по одному коридору, чтобы люди могли покинуть север Газы.

Теперь же открывается второй коридор, и, кроме того, Израиль каждый день будет определять новый конкретный район, в котором на четыре часа прекратятся боевые действия. Он будет объявляться заранее, за три часа. ЦАХАЛ настаивает: это не прекращение огня и не перемирие, а тактические локальные паузы для помощи гражданским. «Мы воюем с "Хамасом", а не с народом Газы»,— добавили военные.

Несмотря на определенный прогресс, разногласия по гуманитарным вопросам между США и Израилем сохраняются, отмечает The Washington Post. Американский президент Джо Байден просил премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху остановить боевые действия на три дня. «На наш взгляд, пауза — это нечто большее, чем пара часов. Нужно больше времени, чтобы перевезти значительные объемы помощи и эвакуировать иностранных граждан»,— цитирует газета чиновников из Белого дома.

The Wall Street Journal приводит данные израильских властей о том, что 9 ноября север Газы покинули 80 тыс. человек, больше всего с момента открытия гуманитарного коридора.

В свою очередь, палестинские службы здравоохранения публикуют новую оценку числа жертв войны на Ближнем Востоке. Власти утверждают, что за время боевых действий погибли больше 10 тыс. человек, в основном женщины и дети. При этом статистика, как указывает The Wall Street Journal, не делает различий между боевиками «Хамаса» и гражданскими лицами.

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