Часть челябинских медиков-целевиков не возвращаются в муниципалитеты

В Челябинской области часть выпускников Южно-Уральского медицинского университета, обучавшихся по целевому набору, не возвращаются работать в муниципалитеты. В этом году из 125 таких студентов, закончивших программы специалитета, 61 до сих пор не приступил к работе, договоры о целевом обучении с ними будут расторгнуты. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в своем telegram-канале.

Из специалистов целевого набора, выпустившихся в этом году, 16 уже работают по месту распределения. Еще 48 договоров, по словам Ирины Гехт, приостановлено по разным причинам – обучение в ординатуре, декретный отпуск, военная служба.

Кроме того, в этом году медуниверситет выпустил 140 целевиков по программе ординатуры, из них 31 – по «губернаторскому набору». Сейчас по распределению работает 81 человек, 43 находятся в процессе трудоустройства, еще 13 выпускников не прошли процедуру аккредитации, но на это дается полгода.

Из 110 целевиков-ординаторов, закончивших вуз в 2022 году, 87 человек работают по месту распределения. С 20 медиками расторгнуты договоры, девять из них возместили потраченные из бюджетов средства на обучение. С остальных деньги взыскивают в судебном порядке.

«С моей точки зрения, подписывая договор, „целевик“ берет на себя определенные обязательства – в том числе, и с моральной точки зрения. И когда больница получает ординаторов, которые ей так необходимы и которые за счет государства получили образование, хочется поддержать тех, кто ратует за возвращение распределения студентов»,– написала первый вице-губернатор.

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