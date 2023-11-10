На курортах Сочи зимой создадут спортотель и обновят меню краснополянской кухни

Зимой в Сочи отметят 10-летие проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. В связи с этим горнолыжные курорты подготовили программы. Как сообщает пресс-служба мэрии, один из отелей трансформируют под спортивное направление, а также обновят меню краснополянской кухни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

В отеле на Курорте «Красная Поляна» проведут ребрендинг со спортивной направленностью. В нем смогут останавливаться любители активного образа жизни и профессиональные спортсмены. Для них составят расписание тренировок по различным направлениям. Гости смогут заниматься по авторской методике лыжных и лыжероллерных тренировок семьи олимпийских чемпионов Девятьяровых.

На курорте пройдут соревнования по горным лыжам и фрирайду, Чемпионат России среди инструкторов, Финал Кубка России по сноуборду. Для гостей будут работать рестораны и кафе, в которых представлено более 20 мировых кухонь. По поручению мэра Алексея Копайгородского, к зимнему сезону запустят и обновят меню краснополянской кухни — нового направления гастрономического туризма. Его основу составляют блюда разных народов, населяющих Краснодарский край.

На Курорте «Красная Поляна» в зимнем сезоне будет доступно 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, 5 км вечернего катания, три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря. На курорте туристы смогут полетать на воздушном шаре и парапланах, прокатиться на тюбинге и снегоходах, побывать в хаски-центре и на ферме северных оленей, посетить парк приключений.

На горном курорте «Роза Хутор» впервые откроют парк альпак и высокогорный глэмпинг. В «Роза долине» начнет работать детский развлекательный центр, а в Горной олимпийской деревне — гастромаркет фермерских продуктов — для популяризации продукции сочинских производителей в рамках муниципального проекта «Выбирай сочинское».

В «Роза Хутор» откроют 32 подъемника общей протяженностью более 29 км, 52 горнолыжные трассы протяженностью более 105 км и тренировочный полигон для отработки поведения в горах в снего-лавинный период. Также на курорте будет работать лыжная школа, детский клуб, аттракцион родельбан, «Хаски хутор», оленья ферма, музей археологии и этнопарк «Моя Россия». Зимний сезон в «Роза Хутор» откроется 22 декабря. В этом году на курорте проведут много спортивных соревнований регионального уровня.

Горнолыжный сезон на курорте «Газпром Поляна» планируют открыть 15 декабря. Ски-пассы на курорте объединят сразу две зоны катания — «Лаура» и «Альпика», в которых 40 трасс различных уровней сложности общей протяженностью 39 км. Самым масштабным событием станет открытие новой школы сноуборда и горных лыж. В комплексе «Лаура» будет работать школа беговых лыж и биатлона. Также запустят единственный в горном Сочи пассажирский ратрак. Кроме того, будут организованы катания на тюбинге, снегоходах, снежном банане и на собачьих упряжках с хаски. Будет работать парк детских снегоходов, батутный центр и полеты на парапланах. На панорамной площадке на высоте 1500 метров над уровнем моря пройдет зимний фестиваль.

Татьяна Ручкина

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