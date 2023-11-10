Суд назначил тюремные сроки застройщикам, обманувшим дольщиков на 150 млн рублей

В Новосибирске суд вынес приговор по делу хищении средств дольщиков ЖК «Радужный». Обвиняемыми по нему проходили предприниматели Надежда Зибницкая и Сергей Варламов, которым назначили по четыре года лишения свободы в колонии общего режима, рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как установило судебное следствие, в 2012 году Надежда Зибницкая арендовала земельные участки для возведения домов ЖК «Радужный». В 2014 года она привлекла в качестве генподрядчика фирму, директором которой являлся ее родственник Сергей Варламов.

В материалах дела указывается, что предприниматели заключили с гражданами договоры долевого участия в строительстве пяти многоквартирных домов в ЖК «Радужный» в селе Верх-Тула под Новосибирском. «При этом, взятые на себя обязательства они не выполнили, привлеченные денежные средства похитили. До настоящего времени дома не построены», — говорится в сообщении прокуратуры.

На Надежду Зибницкую и Сергея Варламова завели дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), Надежде Зибницкой дополнительно вменили в вину ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием).

Потерпевшими по делу были признаны 146 дольщиков и четыре компании, общий ущерб составил свыше 150 млн руб.

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Илья Николаев