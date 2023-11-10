Спортивный комплекс с бассейном построят в Новосибирске

Новосибирская мэрия выдала разрешение на строительство оздоровительного комплекса с бассейном на улице Ватутина. Согласно документу, под застройку отведен участок площадью 28,8 тыс. кв. м. Здание будет состоять из трех этажей общей площадью более 8,2 тыс. кв. м, рядом будут расположены две автостоянки.

Реализация проекта разделена на три этапа. Разрешение на строительство действует до 7 ноября 2024 года. В качестве застройщика указано ООО СЗ «Астон. Бугринка». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания на 86% принадлежит АО «Астон. Стройтрест 43» (ранее АО «Стройтрест №43»), которой в свою очередь владеет депутат заксобрания Новосибирской области Николай Машкарин. Его называют партнером и доверенным лицом Игоря Кима – члена совета директоров и совладельца Экспобанка, который также владеет несколькими компаниями группы «Астон».

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что АО «Астон. Стройтрест 43» вне конкурса получило контракт на реконструкцию бывшего бассейна СКА в Новосибирске за 743,9 млн руб. Аукцион дважды был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, и заказчик работ – ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» – после согласования с контрольным управлением принял решение заключить контракт вне конкурса с единственным поставщиком.

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Лолита Белова