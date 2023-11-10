«Зеленый день»: какие бонусы и скидки приготовил Сбер в этом году?

Вот уже шестой год подряд в ноябре Сбер проводит «Зеленый день». Акция традиционно приурочена ко дню рождения банка – в этом году ему исполняется 182 года. В рамках акции действующим клиентам и новичкам Сбер делает выгодные предложения для решения не только ежедневных задач (таких, например, как покупка продуктов, оплата сотовой связи и других), но и финансовых вопросов, экономя при этом время и деньги.

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За эти годы «Зеленый день» стал доброй традицией Сбера, клиенты заранее ждут акцию и планируют покупки или финансовые решения под дни ее проведения. Для тех, у кого есть подписка «СберПрайм» или «СберПрайм+», предложения акции уже стартовали – с 6 ноября. Для тех, у кого таких подписок пока нет, доступ к скидкам и спецпредложениям открывается в четверг, 9-го числа. И впервые в этом году «Зеленый день» продлится сразу четыре дня – до воскресенья 12 ноября включительно.

А еще в преддверии «Зеленого дня» – с 10 октября – Сбер запустил розыгрыш ста миллионов бонусов «СберСпасибо» (один бонус равен одному рублю). Без регистраций и СМС: достаточно было сделать всего пять покупок на сумму от 1 тыс. рублей каждая по любой карте Сбера/SberPay. Так, каждый клиент, выполнивший это простое условие, получил шанс выиграть до 1 млн бонусов «СберСпасибо» – чтобы потратить их в «Зеленый день» и сделать его еще более выгодным.

Скидками и предложениями можно воспользоваться в «Сбербанк Онлайн», на sber.ru, а также на сайтах и в мобильных приложениях партнеров. Следуйте за «СберКотом» – в этом году он стал символом «Зеленого дня».

А теперь, собственно, о спецпредложениях, которые Сбер приготовил в рамках «Зеленого дня».

С 9 по 12 ноября включительно можно будет получить кешбэк бонусами «СберСпасибо» при оформлении СберКарты (как кредитной, так и дебетовой). Новым владельцам СберКарт при первой покупке в течение месяца после оформления на сумму от 2 тыс. рублей будет начислено 2 тыс. бонусов.

А оформивших дебетовую СберКарту ждет еще один приятный сюрприз – 10% кешбэка бонусами «СберСпасибо» за покупки в супермаркетах до конца ноября.

Наиболее выгодные предложения в «Зеленый день» ждут владельцев подписки «СберПрайм» или «СберПрайм+», кстати – в том числе при оформлении детской и за покупки по молодежной СберКартам.

Если у вас еще нет подписки «СберПрайм» или «СберПрайм+», это легко исправить: подключить любую из них можно в том числе в приложении «Сбербанк Онлайн». Откроем секрет: начисление кешбэка бонусами «СберСпасибо» и скидки в рамках «Зеленого дня» с подпиской будут больше.

Так, например, клиентам, которые планируют крупные траты, при оформлении потребительского кредита в дни акции банк каждый месяц будет начислять кешбэк бонусами «СберСпасибо» в размере 4% от ставки – при наличии подписки «СберПрайм+» или пакета услуг «СберПремьер». Если кредит уже оформлен в дни акции – с 6 по 12 ноября, а подписки или пакета еще нет, то сразу после их подключения Сбер начнет начислять кешбэк.

Подписчиков «СберПрайм» или «СберПрайм+» ждет повышенный кешбэк – до 80% бонусами «СберСпасибо» – на маркетплейсе «МегаМаркет». При оплате картами Сбера или по SberPay без подписки кешбэк будет чуть ниже – до 60%. При оплате картами любых других банков — до 50%.

С 9 ноября маркетплейс предложит скидки до 85%, на избранные товары – до 45% от первой цены на рынке.

А сделавшие в эти дни заказ продуктов (и не только) в уже полюбившемся многим сервисе доставки «СберМаркет» смогут поучаствовать в розыгрыше 1 млн бонусов «СберСпасибо». Для участия нужно до 12 ноября включительно сделать хотя бы один заказ в «СберМаркете» из любого магазина или ресторана – и оплатить его СберКартой.

С подпиской «СберПрайм» или «СберПрайм+» клиенты «СберМаркета» получат возможность вернуть бонусами «СберСпасибо» 100% суммы за покупку отдельных видов товаров.

Пользователи сервиса «Самокат» в рамках «Зеленого дня» смогут приобрести все необходимое с кешбэком 5%. А на первый заказ новые клиенты сервиса получат кешбэк 20%.

При этом с подпиской «СберПрайм» или «СберПрайм+» снова выгоднее: кешбэк на первый заказ будет 25%, а на все остальные – от 7% до 11% (зависит от суммы заказа).

Клиенты «Сбер ЕАптеки» с подпиской смогут вернуть бонусами «СберСпасибо» 25% за покупки свыше 1750 рублей. Участникам программы лояльности без подписки за покупки от той же суммы бонусами вернется 20%.

При оплате СберКартой в рамках «Зеленого дня» у партнеров программы лояльности – «СберМаркета», «МегаМаркета», «Самоката», «Сбер ЕАптеки» – будут начисляться повышенные бонусы «СберСпасибо».

Что еще? Оператор «СберМобайл» в рамках «Зеленого дня» подготовил выгодные предложения для новых абонентов – они смогут пользоваться тарифом «Премиум» целый год со скидкой 60%. В тариф входит 1500 минут для разговоров по России и 45 гигабайт интернета ежемесячно.

Кроме того, для абонентов включена услуга «Телеграм при нуле», которая позволяет общаться в мессенджере с помощью текстовых сообщений даже при нулевом балансе. Помимо этого, для владельцев тарифа действует кешбэк 5% бонусами «СберСпасибо», безлимит на мессенджеры и сервисы группы Сбера, а неизрасходованные пакеты минут и интернет-трафика переносятся на следующий месяц – при своевременном пополнении баланса.

До 12 ноября включительно все клиенты оператора «СберМобайл» смогут вернуть 50% бонусов «СберСпасибо» от суммы бонусов, которыми была оплачена мобильная связь. К примеру, при оплате связи 300 бонусами «СберСпасибо» оператор вернет половину – 150.

И снова владельцам подписок от Сбера «повезло» больше всего: до этого воскресенья включительно на тарифах «Лайт» и «Оптимум» абонентам «СберМобайла» трафик на HiFi-стриминг «Звук» будет доступен безлимитно. В тарифы автоматически подключается бесплатная опция для прослушивания музыки.

Кроме всего прочего, действующих и новых клиентов Сбера в рамках «Зеленого дня» ждут выгодные условия по кредитам (о них мы писали выше) и вкладам (для владельцев подписки «СберПрайм+» – повышенная ставка до 14%, минимальная сумма – от 100 тыс. рублей, срок размещения – от одного месяца, без снятия и пополнения), по страхованию, а также при покупке умных устройств Sber.

Так, например, колонки SberBoom и SberBoom Mini будут стоить 8990 рублей (вместо 11 990) и 2890 рублей (вместо 3990), соответственно. Если покупать их на «МегаМаркете», то бонусами «СберСпасибо» на карту вернется 50% от стоимости покупки.

В «Зеленый день» со скидками можно приобрести и другие умные устройства Sber: например,смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox с виртуальным ассистентом «Салют».

Все эти девайсы, финансовые продукты, а также сервисы помогают решать повседневные задачи, экономить время и деньги тысячам и даже миллионам жителей страны сегодня и каждый день.

Все предложения «Зеленого дня» Сбера можно посмотреть на сайте акции.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

ПАО Сбербанк