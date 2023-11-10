Детсад на 250 мест ввели в эксплуатацию в поселке Знаменском под Краснодаром

В поселке Знаменском под Краснодаром ввели в эксплуатацию детсад на 250 мест в ЖК «Родные просторы». В учреждении есть 12 групп, две из них ясельные, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На территории объекта смонтировали теневые навесы, игровые площадки. Внутри здания есть кабинет психолога, музыкальные и спортивные залы, комната ИЗО и другие необходимые помещения. Директор городского депстроя Иван Горобец отметил, что учреждение отвечает всем требованиям.

В мэрии напомнили, что в начале месяца в Знаменском сдали детсад на 120 мест. Поблизости достраивают школу, ее итоговая проверка пройдет в ноябре.

Вячеслав Рыжков

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