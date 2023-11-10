В дни распродаж пермякам обнулили стоимость трафика на маркетплейсы

На Всемирный день шопинга и «Черную пятницу», когда онлайн-площадки устраивают самые масштабные распродажи, МегаФон предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок. Оператор обнулит стоимость трафика на десять популярных торговых платформ: OZON, Wildberries, Lamoda, «Яндекс.Маркет», «СберМаркет», «Авито», «Юла», Taobao, AliExpress, KazanExpress.

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Ноябрь в России – это разгар сезона шопинга. В этом месяце устраивают главные распродажи года: 11-го числа в ознаменование Всемирного дня шопинга и в последний уик-энд ноября – на «Черную пятницу». В распродажах участвуют тысячи офлайн- и онлайн-магазинов по всей стране. В это время мобильный трафик на сетях оператора возрастает на 62% в сравнении со средним уровнем с января по октябрь. А в день распродаж, 11 ноября, абоненты МегаФона расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре.

В период ноябрьских распродаж и предновогодней гонки за подарками МегаФон откроет безлимитный доступ к онлайн-площадкам на четыре дня – 11 ноября и затем с 24 по 26 ноября. Абоненты смогут совершать покупки на любимых сайтах, не думая о потраченных гигабайтах интернета. Обнуление стоимости трафика произойдет автоматически у всех клиентов с положительным балансом счета.

«В ноябре многие выбирают подарки близким на Новый год. Мы решили сделать этот процесс более размеренным: в период самых масштабных распродаж можно будет выбирать подарки хоть целый день с интернетом от МегаФона. Нашим абонентам не нужно будет считать гигабайты – мы даем им бесплатно мобильный интернет для покупок в самых популярных интернет-магазинах. Обнуление стоимости трафика сделает онлайн-шопинг приятнее», – отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

В собственном интернет-магазине МегаФона скидки до 50% действуют на 980 товаров: смартфоны, ноутбуки, умные часы, фитнес-браслеты, колонки, гарнитуры и другие товары. В прошлом году более 50% всех покупок составили смартфоны, 18% – аксессуары и 7% – беспроводные наушники.

ПАО «Мегафон»