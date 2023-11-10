Снег и до +4°С днем ожидается в Удмуртии в выходные

В Удмуртии в субботу, 11 ноября, температура воздуха окажется в пределах +1..+4°С. При этом ожидаются осадки в виде дождя и снега, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. 12 ноября столбик термометра ночью опустится до 0..-3°С, днем — 0..+2°С. Погода будет сухой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В понедельник, 13 ноября, порывы ветра усилятся до 8-13 м/с, а вместе с ним пройдут мокрый снег и дождь. Температура воздуха опустится до 0..-3°С ночью, днем потеплеет до +1..+4°С.

По предварительному прогнозу, в течение недели температурный фон будет повышаться.