Под Краснодаром иномарка сбила мужчину
Вечером 9 ноября под Краснодаром произошло ДТП, в котором пострадал человек. Иномарка сбила пешехода в районе 7-го километра трассы «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк», сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.
Фото: pixabay.com
В ведомстве рассказали, что 63-летний водитель «Ниссан Альмера» сбил 47-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Поблизости находился пешеходный переход.
Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка.
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