Краснодарский край направил 5 млрд рублей на поддержку участников СВО

В период проведения специальной военной операции из бюджета Краснодарского края на поддержку участников СВО и их семей направлено почти 5 млрд руб., сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на первого вице-губернатора Игоря Галася. Регион на постоянной основе оказывает помощь воинским частям, а также реализует комплекс мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

По данным краевой администрации, призванным по частичной мобилизации предоставлено единовременных выплат из краевого бюджета на сумму почти 1,3 млрд руб. С 1 сентября 2023 года на территории Краснодарского края предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей для заключивших контракт с Министерством обороны России. На единовременную выплату детям мобилизованных, контрактников и добровольцев направлено более 350 млн руб., еще почти 90 млн руб. предусмотрено на санаторно-курортное лечение военнослужащих. В рамках краевой акции «Своих не бросаем» было приобретено обмундирование и другое необходимое имущество для бойцов СВО на сумму более 95 млн руб., сообщает пресс-служба краевой администрации.

Анна Перова, Краснодар