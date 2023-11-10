Прокуратура обнаружила в Оренбурге неисправную зимнюю технику

Директор МКУ «Комсервис» получил представление надзорного ведомства Дзержинского района Оренбурга из-за неисправной техники. Речь идет об оборудовании для механизированной уборки дорог, тротуаров, парков и скверов. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Контрольный орган обнаружил неисправное оборудование во время проверки соблюдения закона о безопасности дорожного движения. Она касалась, в том числе, подготовки оборудования МКУ «Комсервис» к зимнему периоду 2023-2024 года. В настоящее время учреждение проводит ремонт зимней техники.

Георгий Портнов