В «Азоте» проходит неделя качества

В филиале «Азот» Группы «Уралхим» проходит неделя качества. Среди проводимых мероприятий, призванных привлечь внимание к важности работы в области качества, — викторина и творческие конкурсы для взрослых и детей, посвящение новых сотрудников в службу качества, подготовка очередной серии проекта «Без нас никак» корпоративного телевидения «Азот ТВ».

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В службе качества филиала «Азот» работают 179 человек. Это отделы стандартизации и сертификации, технического контроля, производственная и санитарная лаборатории. Их основные задачи — входной контроль сырья, материалов, участие в опытных испытаниях по повышению эффективности производственных процессов и по улучшению потребительских свойств готовой продукции, проведение анализов в технологических цехах, постоянный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и экологических требований. Кроме того, служба качества занимается оформлением всей разрешительной документации на продукцию предприятия, поддержанием в рабочем состоянии и совершенствованием интегрированной системы менеджмента в области качества, профессионального здоровья, промышленной безопасности и экологического менеджмента.

Ольга Миллер, заместитель директора по качеству филиала «Азот» Группы «Уралхим»:

Работа в сфере качества — непрерывный процесс, который можно назвать ключом к успеху в деятельности любого предприятия. Ежедневно лаборанты, инженеры, специалисты следят, чтобы продукция предприятия соответствовала самым высоким нормам качества, документы — последним мировым стандартам, а воздух и вода были чистыми. Производственная лаборатория выполняет около 3 000 анализов ежедневно, инженеры отдела технического контроля — более 1 000 анализов в месяц. С такой профессиональной и, одновременно, многогранной командой наша служба качества способна справиться с любыми задачами.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники