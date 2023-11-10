Минздрав Удмуртии: вводить запрет на аборты в частных клиниках не планируется

В Удмуртии не планируют вводить запрет на проведение абортов в частных клиниках, а также ужесточать законодательные меры по данному вопросу. Такой позиции власти республики придерживаются, поскольку «нет необходимости». Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказала заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Так, по словам вице-премьера, из года в год в Удмуртии регистрируют стабильное снижение числа абортов. Региональные акушеры-гинекологи же сходятся во мнении, что запрет на прерывание беременности в медорганизациях может привести к нелегальным способам проведения абортов. Это, в свою очередь, может грозить женщине потерей репродуктивной функции и смертельными септическими осложнениями.

Всего по итогу 10 месяцев 2023 года в Удмуртии провели 813 абортов, что на 1051 меньше показателя прошлого года. При этом от прерывания беременности после профилактических мероприятий отказались 205 женщин. «Наша задача не запрещать, а оказывать всестороннюю помощь беременной женщине, в том числе в интересах ее здоровья и здоровья ребенка»,— подчеркнула вице-премьер.