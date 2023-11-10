Строительство школы Загитовой в Казани завершат к лету следующего года

Строительство школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани планируют завершить к лету следующего года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого замглавы Минспорта Татарстана Халила Шайхутдинова.

Набор в школу будет открыт уже в январе 2024 года. «Мы в тесном контакте с Алиной Загитовой, она сегодня сюда приедет и будет здесь эти дни, завершили техническое задание, все с ней согласовано, какие где помещения. Надеюсь, начнем строительство в начале следующего года и тогда же и закончим»,— отметил господин Шайхутдинов.

По его словам, место строительство школы уже определено. Однако само возведение здания зависит от финансовых возможностей Татарстана.

"Ъ-Казань"