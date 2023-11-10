Нижегородец украл 1,5 млн рублей из автомобиля
Полиция задержала нижегородца, обокравшего владельца иномарки на проспекте Ленина, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. Потерпевший оставил в салоне автомобиля рюкзак с 1,5 млн рублей, деньги стали добычей подозреваемого.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Владелец машины припарковался у дома и полчаса отсутствовал. За это время безработный ранее судимый земляк забрался в машину и обчистил рюкзак с деньгами. Полицейские нашли мужчину и пришли с обыском к нему в квартиру. Там они обнаружили 443 тыс. руб., одежду и мобильную технику, купленную на украденные деньги.
Подозреваемый сознался в краже, он арестован. Расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ.