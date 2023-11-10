Бюджет пошел на поправку

Рабочая группа по подготовке краевого бюджета на 2024–2026 годы рассмотрела поправки к документу. Всего ко второму чтению поступило полсотни поправок от губернатора Пермского края и контрольно-счетной палаты. Губернатор внес дополнительные траты в бюджет на развитие территорий и увеличение резервного фонда. КСП, в свою очередь, указала на ряд избыточных трат бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке бюджета Пермского края на 2024–2026 годы ко второму чтению. Депутаты и члены правительства обсудили поправки в документ. Всего поступила 51 поправка, в том числе 31 поправка от губернатора Пермского края. Свои корректировки главного финансового документа края внесла и краевая контрольно-счетная палата.

Напомним, на прошлой неделе депутаты Законодательного собрания Пермского края большинством голосов приняли бюджет в первом чтении. Доходы краевой казны в 2024 году запланированы на уровне 207,4 млрд руб., в 2025-м — 213,8 млрд руб., в 2026 году — 211,5 млрд руб. Планируемые расходы краевого бюджета в 2024 году — 230,7 млрд руб., в 2025 году — 230,3 млрд руб., в 2026-м — 222,4 млрд руб. Плановый дефицит в 2024 году составит 23,4 млрд руб., в 2025-м — 16,5 млрд руб., в 2026 году — 10,9 млрд руб. Погашать дефицит планируется за счет привлечения заемных средств.

25 внесенных поправок касались увеличения и уменьшения доходов бюджета. В частности, на 1,1 млрд руб. планируется увеличить доходы бюджета за счет увеличения поступлений от акцизов на нефтепродукты и алкоголь.

Вместе с тем бюджет лишится более чем 1 млрд руб. в 2024 году, ранее запланированных за счет средств фонда развития территорий на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Как пояснила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор, федерация произвела сокращения по межбюджетным трансфертам по всем субъектам РФ.

Вопросы депутатов вызвали дополнительные расходы в размере 8,1 млн руб. на организацию содействия избирательным комиссиям Пермского края при проведении выборов президента РФ. Депутат Ксения Айтакова отметила, что проведение выборов президента относится к федеральным полномочиям, и поинтересовалась, для чего закладывать деньги на эти цели в бюджет, учитывая, что бюджет дефицитный. Как разъяснили представители правительства, эти средства нужны для обеспечения единого стиля выборов. Кроме того, вступила в силу новая норма закона, которая предполагает, что при проведении выборов президента регионы могут оказывать содействие в том числе организации информационной кампании. «Мы запрашиваем дополнительные средства в соответствии с тем брендбуком, который разработал центризбирком для оформления помещений для голосования. Предусматривается размещение латинской буквы V. Соответственно, мы вышли с такой инициативой»,— сказал представитель избиркома. Поправка была принята.

Споры депутатов вызвала и поправка о выделении дополнительных 705 млн руб. на комплексное развитие территорий города Березники (525 млн руб.) и Соликамского округа (180 млн руб.). Средства планируется направить на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, благоустройство учреждений социальной сферы, благоустройство общественных пространств. Депутаты поинтересовались, на каком основании были выбраны именно эти территории. «Почему именно эти две территории? Почему не Александровский район, не Краснокамск и не другие территории?» — спросила Ксения Айтакова. Представители краевой администрации напомнили, что намерение дополнительно поддерживать и развивать территории, в которых сосредоточены крупнейшие налогоплательщики, было принято еще в прошлом году. Кроме того, именно эти территории не входили ранее ни в одну программу развития.

Еще одна поправка губернатора касалась увеличения резервного фонда на 300 млн руб. Как пояснила Екатерина Тхор, экономическая и геополитическая ситуация остается нестабильной, поэтому принято решение об увеличении фонда.

Девять поправок были внесены КСП. В частности, аудиторы настаивали на исключении расходов в размере 2,7 млн руб. на предоставление субсидии АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня “Рациональное недропользование”, запланированных на командировочные расходы в республики Уганда и Индонезия. Как отметила заместитель председателя КСП Ирина Денисова, у организации отсутствуют полномочия на представление интересов Пермского края. «Данные полномочия у нас закреплены за министерством экономического развития и инвестиций Пермского края»,— уточнила она. Эта поправка была поддержана правительство и депутатами.

КСП предложила перераспределить расходы на реконструкцию транспортных развязок в городе Перми, так как они не относятся к дорогам регионального значения. Речь шла о развязках на пересечении ул. Чкалова с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана в г. Перми, ул. Макаренко и бульвара Гагарина, а также шоссе Космонавтов, ул. Революции, ул. Пушкина и ул. Попова.

Этот вопрос вызвал бурную дискуссию между КСП и правительством. По мнению Ирины Денисовой, эти развязки не соответствуют критериям для региональных дорог, поэтому должны финансироваться из муниципального бюджета. Первый зампред правительства Пермского края Ольга Антипина настаивала, что перечисленные КСП дороги соответствуют критериям, по которым можно отнести эти дороги к региональным. «Спор теоретический, методологический. Критерии правительством определены. Контрольно-счетной палате не нравятся эти критерии»,— пояснила госпожа Антипина.

Депутат Елена Зырянова попросила депутатов и правительство серьезно отнестись к поправке КСП. По ее словам, все, что происходит в дорожной отрасли, «вызывает тревогу». Госпожа Зырянова отметила, что процесс передачи дорог с муниципального на региональный уровень стал неуправляемым. «Можно действительно подогнать любые критерии, когда тебе нужна дорога в аэропорт»,— заявила госпожа Зырянова. «Давайте договоримся один раз и больше не будем этим манипулировать»,— предложила она. В итоге поправку КСП отклонили.

Следующее заседание рабочей группы состоится 23 ноября.

Ирина Суханова