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Саратовский губернатор занял 30 место медиарейтинга октября

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг глав российских регионов за октябрь 2023 года. Из губернаторов субъектов наблюдения «Ъ — Средняя Волга» выше всех по упоминаемости оказался руководитель Саратовской области Роман Бусаргин.

Первые места всероссийского рейтинга привычно у Москвы и области — Сергей Собянин и Андрей Воробьев соответственно. С третьего места потеснил белгородского губернатора Вячеслава Гладкова набравший 11 пунктов глава Чечни Рамзан Кадыров. На пятом месте оказался губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Примечательно шестое место — перемахнув через 55 строчек, его занял глава Дагестана Сергей Меликов. Замыкают общероссийский список: Юрий Бездудный (Ненецкий АО, 89 место), Владислав Ховалыг (Тыва, 88) и Владислав Кузнецов (Чукотский АО, 87).

За месяц господину Бусаргину удалось заработать 12 пунктов и подняться до 30 места. На 17 позиций поднялся глава Астраханской области Игорь Бабушкин — 40-е место, на 12, до 43-го — губернатор Волгоградской Андрей Бочаров. 10 пунктов набрал в октябре пензенский глава Олег Мельниченко — 54-е место.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) лидерами октябрьского медиарейтинга стали главы Татарстана и Башкортостана Рустам Минниханов и Радий Хабиров, а также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В конце списка ПФО: Юрий Зайцев (Марий Эл) и Артем Здунов (Мордовия). Саратовский губернатор потерял одну позицию, заняв шестое место из 14 возможных. Пензенский глава, напротив, поднялся на один пункт — 10-е место.

В Южном ФО лидерами стали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов, а также губернатор Ростовской области Василий Голубев. Замыкают рейтинг ЮФО: Бату Хасиков (Калмыкия) и Мурат Кумпилов (Адыгея). Астраханский губернатор поднялся на одну строчку — пятое место из восьми возможных. Один пункт потерял волгоградский глава — шестое место.

Дарья Васенина

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