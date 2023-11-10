Новосибирская полиция раскрыла убийство женщины 24-летней давности

Сотрудники уголовного розыска спустя 24 года задержали подозреваемого в убийстве женщины в Новосибирской области. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, 1 января 1999 года в рабочем поселке Краснозерское в снегу рядом с лесным массивом было обнаружено тело 47-летней местной жительницы. Экспертиза установила, что жертва была задушена. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Раскрыть его удалось только спустя почти четверть века.

Предполагаемого преступника задержали. По словам Ирины Волк, в настоящее время ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ст. 105 УК РФ (убийство).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев