В эти выходные в чемпионате России по футболу завершается первый круг. После 15-го тура в Российской премьер-лиге может смениться лидер. «Краснодар», который занимает первую строчку в турнирной таблице, едет в Санкт-Петербург к «Зениту», который идет вторым. Команды разделяют всего два очка. Их шансы оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый круг завершается, можно сказать, эпично, ведь именно в 15-м туре, на самом экваторе чемпионата, встречаются команды, которые претендуют на чемпионство и находятся на вершине турнирной таблицы. Победа «Зенита» сделает действующего чемпиона лидером, а успех «Краснодара» позволит южанам оторваться от команды Сергея Семака на уверенные пять очков.

Только вот в «Краснодар» мало кто верит, букмекеры точно нет. В «Лиге Ставок» победу «Зенита» можно взять со скромным коэффициентом 1,65, а вот пари на «Краснодар» идет почти за 5,5. Причем не исключено, что этот матч станет одним из ключевых во всем чемпионате, считает футболист Медиалиги Алексей Гасилин: «"Краснодару" будет очень тяжело, будет решающая игра с "Зенитом". Если до зимнего перерыва "Краснодар" уйдет на первой строчке, то тогда у них есть шансы, а если проиграет "Зениту", то, я думаю, последний станет чемпионом».

Но все-таки не будем забывать, что с завершением первого круга сезон в Росси не остановится. В этом году в РПЛ сыграют 18 туров. И уже сейчас в чемпионстве «Зенита» букмекеры, можно сказать, не сомневаются. В «Лиге Ставок» коэффициент на шестую подряд победу команды Семака с каждым туром все ниже. Буквально за несколько недель он снизился с 2,5, до 1,45. Чемпионство «Краснодара» идет за 4, но после матча в Санкт-Петербурге коэффициент может стать еще выше.

Но, даже если «Зенит» одержит победу, говорить о том, что все решено, нельзя. Многое будет зависеть от того, как команды переживут длинную зимнюю паузу, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «В России очень важна зимняя пауза. Ни в одной стране мира нет такой зимней паузы, когда ты можешь два раза набрать форму и два раза потерять. Потому что у всех пару недель подготовительные занятия, а у нас два месяца. Поэтому тот ,кто выйдет после зимней паузы хорошо, тот и выдаст лучший футбол в концовке».

Пример того же «Локомотива», который в прошлом сезоне сначала был претендентом на вылет, а после зимы выносил лидеров, показателен. Так что зимой может перестроиться и «Краснодар». Пока же тот футбол, который поставил южанам сербский тренер Владимир Ивич, перестал удивлять соперников, отмечает комментатор Александр Аксенов:

«Команда очень-очень неплоха, но она стала предсказуема, играет в каждом матче ровно в тот футбол, который она в первой игре продемонстрировала. И ничего нового мы не видим. Соперники потихонечку к этому адаптируются».

Но, несмотря на все эти нюансы, практически в каждом туре на успех «Краснодара» заключаются пари с серьезными суммами. Например, неделю назад перед игрой с «Крыльями Советов» один из клиентов «Лиги Ставок» зарядил на южан 2,2 млн руб. Тогда «Краснодар» взял верх, прервав долгую серию без побед. Это позволило игроку забрать почти 4 млн руб. Кто знает, возможно, сейчас также произойдет то, что сложно предсказать. На этой неделе на глазах у изумленной публики «Барселона в Лиге чемпионов проиграла «Шахтеру», а «Манчестер Юнайтед» — «Копенгагену», хотя разрыв в коэффициентах перед началом этих встреч был значительно выше, чем сейчас между «Зенитом» и «Краснодаром».

Стоит сказать, что три из четырех московских клубов в 15-м туре играют дома: «Локомотив» с «Ахматом», «Динамо» с Оренбургом, а «Спартак» с Ростовом». Так что у нас есть возможность сходить на стадион, благо погода пока еще позволяет это сделать без зимней спецэкипировки. На выезде играет только ЦСКА в Воронеже с «Факелом». Особняком, конечно, стоит встреча «Спартак»—«Ростов», которая в воскресенье в 19:30 завершит программу 15-го тура. Эту игру в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Центральную встречу нашего футбольного уикенда («Зенит»—«Краснодар») в это же время, только в субботу, мы на федеральном спортивном канале также удивим.