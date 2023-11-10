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Коммерсантъ FM
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«В "Краснодар" мало кто верит»

Владимир Осипов — о 15-м туре Российской премьер-лиги

В эти выходные в чемпионате России по футболу завершается первый круг. После 15-го тура в Российской премьер-лиге может смениться лидер. «Краснодар», который занимает первую строчку в турнирной таблице, едет в Санкт-Петербург к «Зениту», который идет вторым. Команды разделяют всего два очка. Их шансы оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый круг завершается, можно сказать, эпично, ведь именно в 15-м туре, на самом экваторе чемпионата, встречаются команды, которые претендуют на чемпионство и находятся на вершине турнирной таблицы. Победа «Зенита» сделает действующего чемпиона лидером, а успех «Краснодара» позволит южанам оторваться от команды Сергея Семака на уверенные пять очков.

Только вот в «Краснодар» мало кто верит, букмекеры точно нет. В «Лиге Ставок» победу «Зенита» можно взять со скромным коэффициентом 1,65, а вот пари на «Краснодар» идет почти за 5,5. Причем не исключено, что этот матч станет одним из ключевых во всем чемпионате, считает футболист Медиалиги Алексей Гасилин: «"Краснодару" будет очень тяжело, будет решающая игра с "Зенитом". Если до зимнего перерыва "Краснодар" уйдет на первой строчке, то тогда у них есть шансы, а если проиграет "Зениту", то, я думаю, последний станет чемпионом».

«Зенит» в роли матадора

«Зенит» в роли матадора

Но все-таки не будем забывать, что с завершением первого круга сезон в Росси не остановится. В этом году в РПЛ сыграют 18 туров. И уже сейчас в чемпионстве «Зенита» букмекеры, можно сказать, не сомневаются. В «Лиге Ставок» коэффициент на шестую подряд победу команды Семака с каждым туром все ниже. Буквально за несколько недель он снизился с 2,5, до 1,45. Чемпионство «Краснодара» идет за 4, но после матча в Санкт-Петербурге коэффициент может стать еще выше.

Но, даже если «Зенит» одержит победу, говорить о том, что все решено, нельзя. Многое будет зависеть от того, как команды переживут длинную зимнюю паузу, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «В России очень важна зимняя пауза. Ни в одной стране мира нет такой зимней паузы, когда ты можешь два раза набрать форму и два раза потерять. Потому что у всех пару недель подготовительные занятия, а у нас два месяца. Поэтому тот ,кто выйдет после зимней паузы хорошо, тот и выдаст лучший футбол в концовке».

Пример того же «Локомотива», который в прошлом сезоне сначала был претендентом на вылет, а после зимы выносил лидеров, показателен. Так что зимой может перестроиться и «Краснодар». Пока же тот футбол, который поставил южанам сербский тренер Владимир Ивич, перестал удивлять соперников, отмечает комментатор Александр Аксенов:

«Команда очень-очень неплоха, но она стала предсказуема, играет в каждом матче ровно в тот футбол, который она в первой игре продемонстрировала. И ничего нового мы не видим. Соперники потихонечку к этому адаптируются».

Но, несмотря на все эти нюансы, практически в каждом туре на успех «Краснодара» заключаются пари с серьезными суммами. Например, неделю назад перед игрой с «Крыльями Советов» один из клиентов «Лиги Ставок» зарядил на южан 2,2 млн руб. Тогда «Краснодар» взял верх, прервав долгую серию без побед. Это позволило игроку забрать почти 4 млн руб. Кто знает, возможно, сейчас также произойдет то, что сложно предсказать. На этой неделе на глазах у изумленной публики «Барселона в Лиге чемпионов проиграла «Шахтеру», а «Манчестер Юнайтед» — «Копенгагену», хотя разрыв в коэффициентах перед началом этих встреч был значительно выше, чем сейчас между «Зенитом» и «Краснодаром».

Стоит сказать, что три из четырех московских клубов в 15-м туре играют дома: «Локомотив» с «Ахматом», «Динамо» с Оренбургом, а «Спартак» с Ростовом». Так что у нас есть возможность сходить на стадион, благо погода пока еще позволяет это сделать без зимней спецэкипировки. На выезде играет только ЦСКА в Воронеже с «Факелом». Особняком, конечно, стоит встреча «Спартак»—«Ростов», которая в воскресенье в 19:30 завершит программу 15-го тура. Эту игру в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Центральную встречу нашего футбольного уикенда («Зенит»—«Краснодар») в это же время, только в субботу, мы на федеральном спортивном канале также удивим.

Фотогалерея

Князи из грязи

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

До матча 26 октября «Факел» и «Спартак» встречались 18 раз. Статистика была на стороне московского клуба: он выигрывал 12 раз. Четырежды побеждали воронежцы, дважды матчи заканчивались вничью. При этом в последний раз «Факел» обыгрывал «Спартак» 5 августа 2000 года, а москвичи готовились к очередному достижению: ранее они забили во всех играх воронежцам 39 голов

До матча 26 октября «Факел» и «Спартак» встречались 18 раз. Статистика была на стороне московского клуба: он выигрывал 12 раз. Четырежды побеждали воронежцы, дважды матчи заканчивались вничью. При этом в последний раз «Факел» обыгрывал «Спартак» 5 августа 2000 года, а москвичи готовились к очередному достижению: ранее они забили во всех играх воронежцам 39 голов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В матче 13-го тура РПЛ воронежский клуб смотрелся не хуже московского

В матче 13-го тура РПЛ воронежский клуб смотрелся не хуже московского

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

По итогам оказалось даже, что «Факел» доминировал: он владел мячом 58% игрового времени и создал пять голевых моментов против двух у «Спартака». Хозяева даже чуть не открыли счет в самом начале игры, однако вода на поле притормозила мяч

По итогам оказалось даже, что «Факел» доминировал: он владел мячом 58% игрового времени и создал пять голевых моментов против двух у «Спартака». Хозяева даже чуть не открыли счет в самом начале игры, однако вода на поле притормозила мяч

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Команды не сразу приноровились к сложному полю, и казалось, что игра так и закончится без голов

Команды не сразу приноровились к сложному полю, и казалось, что игра так и закончится без голов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Не обошлось и без жестких нарушений

Не обошлось и без жестких нарушений

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Именно по ним «Спартак» доминировал над «Факелом». Защитник гостей Срджан Бабич дважды нарушил правила на нападающем хозяев Евгении Маркове, в том числе в своей штрафной неудачно сыграл ногой и ударил форварда

Именно по ним «Спартак» доминировал над «Факелом». Защитник гостей Срджан Бабич дважды нарушил правила на нападающем хозяев Евгении Маркове, в том числе в своей штрафной неудачно сыграл ногой и ударил форварда

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В результате Срджан Бабич был удален, а Евгений Марков на 71-й минуте ударом с пенальти уверенно переиграл вратаря Александра Максименко

В результате Срджан Бабич был удален, а Евгений Марков на 71-й минуте ударом с пенальти уверенно переиграл вратаря Александра Максименко

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В большинстве «Факел» начал давить. Второй гол созрел на 83-й минуте, когда полузащитник Никита Моцпан прострелил вдоль ворот, хавбек Вячеслав Якимов слегка подправил мяч, а заменивший Евгения Маркова нападающий Максим Максимов дотянулся и отправил мяч в ворота

В большинстве «Факел» начал давить. Второй гол созрел на 83-й минуте, когда полузащитник Никита Моцпан прострелил вдоль ворот, хавбек Вячеслав Якимов слегка подправил мяч, а заменивший Евгения Маркова нападающий Максим Максимов дотянулся и отправил мяч в ворота

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В середине второго тайма на поле вышел давно не игравший из-за травмы защитник «Факела» Игорь Калинин (справа). В прошлом матче с «Оренбургом» он отказался выходить на замену, был отстранен от тренировок с первой командой, но после принесенных извинений отделался только штрафом

В середине второго тайма на поле вышел давно не игравший из-за травмы защитник «Факела» Игорь Калинин (справа). В прошлом матче с «Оренбургом» он отказался выходить на замену, был отстранен от тренировок с первой командой, но после принесенных извинений отделался только штрафом

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Лучшим игроком был признан защитник «Факела» Руслан Магаль (в центре), который также активно подключался к атакам клуба

Лучшим игроком был признан защитник «Факела» Руслан Магаль (в центре), который также активно подключался к атакам клуба

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на послематчевой пресс-конференции в первую очередь отметил плохое состояние поля: «Очевидно, что к таким матчам, к игре на таком поле, нельзя приготовиться. Такое случается — бывает и снег, и холодно, — но анализировать футбол очень трудно». По его словам, две индивидуальные ошибки игроков стоили клубу «дорогого», а «Факел» «при таком состоянии поля» является «лучшей командой в чемпионате»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на послематчевой пресс-конференции в первую очередь отметил плохое состояние поля: «Очевидно, что к таким матчам, к игре на таком поле, нельзя приготовиться. Такое случается — бывает и снег, и холодно, — но анализировать футбол очень трудно». По его словам, две индивидуальные ошибки игроков стоили клубу «дорогого», а «Факел» «при таком состоянии поля» является «лучшей командой в чемпионате»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Игроки «Спартака» и гендиректор клуба Олег Малышев в послематчевых комментариях отмечали не только плохое поле, но и то, что в одинаковых условиях играли обе команды

Игроки «Спартака» и гендиректор клуба Олег Малышев в послематчевых комментариях отмечали не только плохое поле, но и то, что в одинаковых условиях играли обе команды

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что и для «Факела» поле было тяжелое, но футболистам удалось выполнить все задания, оставлять матч и больше комбинировать: «Если мы играем и ломаем структуру больших команд, им становится сложно. Мы понимали уровень соперника, но сами хотели владеть мячом и доминировать, чтобы они за нами бегали. Они к этому не привыкли»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что и для «Факела» поле было тяжелое, но футболистам удалось выполнить все задания, оставлять матч и больше комбинировать: «Если мы играем и ломаем структуру больших команд, им становится сложно. Мы понимали уровень соперника, но сами хотели владеть мячом и доминировать, чтобы они за нами бегали. Они к этому не привыкли»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

После победы над «Спартаком» «Факел» заработал 15 очков. Следом за ним на 13-м месте и с 12-ю очками находится «Ахмат». С ним воронежцы в Грозном сыграют 4 ноября в 14-м туре РПЛ. Для Сергея Ташуева это будет принципиальный матч — в конце прошлого сезона он с «Ахматом» занял пятое место, а в начале этого ушел в отставку после серии поражений

После победы над «Спартаком» «Факел» заработал 15 очков. Следом за ним на 13-м месте и с 12-ю очками находится «Ахмат». С ним воронежцы в Грозном сыграют 4 ноября в 14-м туре РПЛ. Для Сергея Ташуева это будет принципиальный матч — в конце прошлого сезона он с «Ахматом» занял пятое место, а в начале этого ушел в отставку после серии поражений

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

До матча 26 октября «Факел» и «Спартак» встречались 18 раз. Статистика была на стороне московского клуба: он выигрывал 12 раз. Четырежды побеждали воронежцы, дважды матчи заканчивались вничью. При этом в последний раз «Факел» обыгрывал «Спартак» 5 августа 2000 года, а москвичи готовились к очередному достижению: ранее они забили во всех играх воронежцам 39 голов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В матче 13-го тура РПЛ воронежский клуб смотрелся не хуже московского

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

По итогам оказалось даже, что «Факел» доминировал: он владел мячом 58% игрового времени и создал пять голевых моментов против двух у «Спартака». Хозяева даже чуть не открыли счет в самом начале игры, однако вода на поле притормозила мяч

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Команды не сразу приноровились к сложному полю, и казалось, что игра так и закончится без голов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Не обошлось и без жестких нарушений

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Именно по ним «Спартак» доминировал над «Факелом». Защитник гостей Срджан Бабич дважды нарушил правила на нападающем хозяев Евгении Маркове, в том числе в своей штрафной неудачно сыграл ногой и ударил форварда

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В результате Срджан Бабич был удален, а Евгений Марков на 71-й минуте ударом с пенальти уверенно переиграл вратаря Александра Максименко

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В большинстве «Факел» начал давить. Второй гол созрел на 83-й минуте, когда полузащитник Никита Моцпан прострелил вдоль ворот, хавбек Вячеслав Якимов слегка подправил мяч, а заменивший Евгения Маркова нападающий Максим Максимов дотянулся и отправил мяч в ворота

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В середине второго тайма на поле вышел давно не игравший из-за травмы защитник «Факела» Игорь Калинин (справа). В прошлом матче с «Оренбургом» он отказался выходить на замену, был отстранен от тренировок с первой командой, но после принесенных извинений отделался только штрафом

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Лучшим игроком был признан защитник «Факела» Руслан Магаль (в центре), который также активно подключался к атакам клуба

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на послематчевой пресс-конференции в первую очередь отметил плохое состояние поля: «Очевидно, что к таким матчам, к игре на таком поле, нельзя приготовиться. Такое случается — бывает и снег, и холодно, — но анализировать футбол очень трудно». По его словам, две индивидуальные ошибки игроков стоили клубу «дорогого», а «Факел» «при таком состоянии поля» является «лучшей командой в чемпионате»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Игроки «Спартака» и гендиректор клуба Олег Малышев в послематчевых комментариях отмечали не только плохое поле, но и то, что в одинаковых условиях играли обе команды

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что и для «Факела» поле было тяжелое, но футболистам удалось выполнить все задания, оставлять матч и больше комбинировать: «Если мы играем и ломаем структуру больших команд, им становится сложно. Мы понимали уровень соперника, но сами хотели владеть мячом и доминировать, чтобы они за нами бегали. Они к этому не привыкли»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

После победы над «Спартаком» «Факел» заработал 15 очков. Следом за ним на 13-м месте и с 12-ю очками находится «Ахмат». С ним воронежцы в Грозном сыграют 4 ноября в 14-м туре РПЛ. Для Сергея Ташуева это будет принципиальный матч — в конце прошлого сезона он с «Ахматом» занял пятое место, а в начале этого ушел в отставку после серии поражений

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

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