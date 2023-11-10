В Нижневартовске эвакуировали школы и детсады из-за сообщений о минировании

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) эвакуировали несколько школ и детских садов из-за сообщений о взрывных устройствах, сообщает аппарат Антитеррористической комиссии города Нижневартовска.

«Сегодня в ряд учреждений города поступило ложное сообщение о якобы взрывных устройствах в зданиях. В том числе и в нескольких школах и детских садах. Для обеспечения безопасности людей проведена эвакуация»,— прокомментировали в администрации.

Учеников школы и педагогов отпустили домой, а воспитанников детских садов перевели в другие корпуса. Сейчас проводится проверка кинологической службой.

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