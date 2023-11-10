Краснодарец осужден за попытку совершить государственную измену

В Краснодаре краевой суд огласил приговор 49-летнему местному жителю, который признан виновным в приготовлении к совершению государственной измены, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Мужчина намеревался вступить в ВСУ и воевать на Украине против российских вооруженных сил.

Противоправную деятельность жителя Краснодара выявили сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Правоохранительным органам стало известно, что мужчина, имеющий гражданство России и Украины, настроен против проведения Россией специальной военной операции. В июне 2023 года гражданин связался с сотрудниками СБУ и попросил содействия во вступлении в украинскую армию. Мужчина получил инструкции по переходу на территорию Украины и отправился на железнодорожный вокзал Краснодара, чтобы доехать до Мелитополя. В этот момент его задержали сотрудник ФСБ, в вещах злоумышленника обнаружили текст присяги на имя президента Украины.

Слушание уголовного дела проходило в закрытом режиме, приговор не вступил в законную силу.

Анна Перова, Краснодар