Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани у прилетевшего из Египта пассажира изъяли 41 коралл

В аэропорту Казани таможенники Татарстана изъяли у прилетевшего из Египта пассажира 41 «пористый предмет неправильной формы светло-серого цвета», внешне схожий с кораллами. Об этом сообщает Таможня республики.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Отмечается, что задержанным оказался житель Марий Эл. Кораллы нашли у него в багаже. Их вывозить без специальных документов нельзя, поскольку они защищены Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения.

Изъятые кораллы были отправлены на экспертизу, уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...