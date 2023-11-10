В Казани у прилетевшего из Египта пассажира изъяли 41 коралл
В аэропорту Казани таможенники Татарстана изъяли у прилетевшего из Египта пассажира 41 «пористый предмет неправильной формы светло-серого цвета», внешне схожий с кораллами. Об этом сообщает Таможня республики.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Отмечается, что задержанным оказался житель Марий Эл. Кораллы нашли у него в багаже. Их вывозить без специальных документов нельзя, поскольку они защищены Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения.
Изъятые кораллы были отправлены на экспертизу, уточнили в ведомстве.