Дмитрий Вяткин назвал магистратуру одной из причин кадровых проблем

Челябинский депутат Госдумы Дмитрий Вяткин заявил, что современная система высшего образования, стимулирующая молодых людей учиться шесть лет после 11-летней средней школы, является одной из причин кадровых проблем наряду с демографической ямой. Такое мнение парламентарий высказал на панельной дискуссии в рамках Русского экономического форума, проходящего в Челябинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Молодые люди сейчас учатся одиннадцать лет вместо десяти и заканчивают школу в 18 лет, дальше они учатся четыре года плюс два, потому что вся образовательная индустрия, которая связана с деньгами, говорит: “Учись дольше”. Следовательно мы получаем огромную армию 24-25-летних людей, которые нигде или почти нигде не работали, только получили специальность, имеют небольшой заработок, не вошли еще в полноценную взрослую жизнь. Соответственно, о каких детях и о какой семье мы можем вести речь!»,— отметил депутат.

По словам Дмитрия Вяткина, одна из задач государства должна заключаться в том, чтобы «молодые люди быстрее становились взрослыми». Он считает, что необходимо поднять статус среднего профессионального образования с возможностью сокращения сроков обучения, чтобы в 20-21 год готовые обученные кадры поступали в экономику — как в производственную, так и в непроизводственную сферы.

«Но я даже не говорю о том, чтобы сократить срок обучения в школе. Тот, кто это предложит достаточно серьезно, будет “врагом народа”. Потому что это минус один год учебников, программ и тех денег, которые поступают в систему образования»,— сказал Дмитрий Вяткин.

Также депутат выразил сомнения в эффективности финансовых мер стимулирования рождаемости. «Демография не в кошельках, а в головах. Большое количество детей не является ценностью в большинстве семей. Есть и другие подходы, когда рождение ребенка является само по себе ценностью, но экономика потребления нас ориентирует совершенно на другое — на такие вещи, как планирование семьи, контрацепция и прочие вещи, которые направлены на снижение рождаемости, чтобы создать больше потребителей, экономически активных, с определенным достатком и минимальными расходами на детей. Я сейчас на цитаты разойдусь, простите, но позволю себе высказать тезис о том, что поддержка многодетных семей — это поддержка тех, для кого это свершившийся факт у них в сознании, что дети — ценность. Тех, кто для себя решил, что дети — это не ценность, а ценность — они сами, расширение мер поддержки, очень дорогостоящих для государства, далеко не всегда является стимулированием к рождению ребенка»,— считает Дмитрий Вяткин.