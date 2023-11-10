В ПОЭЗ «Ульяновск» будут производить средства автоматизации для станков с ЧПУ

Соглашение о намерениях реализовать проект создания предприятия по производству средств автоматизации обрабатывающих центров и высокоточных станков с числовым программным управлением подписано в ходе визита в Китай делегации Ульяновской области, возглавляемой губернатором региона Алексеем Русских, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Соглашение подписано между Корпорацией развития Ульяновской области (АО КРУО, 100% в собственности региона, занимается привлечением инвестиций), группой компаний «НТМ» (КНР) и Научно-технической компанией «Игуань» (КНР). Предприятие планируется разместить на территории Портовой особой экономической зоны «Ульяновск».

Общий объем инвестиций составит 1,6 млрд юаней (20,150 млрд руб.), на новом предприятии будет создано около 600 новых рабочих мест для жителей региона. Как отмечают в КРУО, продукция китайского предприятия будет востребована в авиационной, автомобильной промышленности, при производстве медицинского и технологического оборудования, металлических изделий.

Андрей Васильев, Ульяновск