Кубанские аграрии собрали почти 1,3 млн тонн подсолнечника

В 2023 году кубанские аграрии собрали около 1,3 млн тонн подсолнечника. Озимых зерновых собрали почти 11,3 млн тонн, из которых более 9,6 млн тонн — пшеница, пишет издание «КП»-Кубань» со ссылкой на вице-губернатора региона Андрея Коробку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По словам замглавы края, качество урожая достойное — 85% из обследованных 8,9 млн тонн зерна озимой пшеницы являются продовольственными. Около 30% — зерно 3-го класса.

Средняя урожайность зерновой группы по краю сегодня составляет 57,3 ц/га. Собрано всего 14,3 млн тонн зерновых и почти 330 тыс. тонн сои.

Вячеслав Рыжков

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