В университет имени Лобачевского поступили абитуриенты из 60 стран

Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского завершил приемную кампанию, в вуз поступили абитуриенты из 60 стран мира, сообщили в ННГУ. В 2023 году университет зачислил 900 иностранных студентов против 550 годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В нижегородский вуз приехали учиться из Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и стран СНГ. Наиболее популярными стали направления подготовки в сфере лечебного дела, информационных технологий, международных отношений, психологии, педагогики, истории и юриспруденции.

Приемная кампания демонстрирует повышенный интерес к гуманитарным программам на русском языке, рассказал и.о. ректора университета Олег Трофимов. «Важно отметить, что наши образовательные программы выбирают всё больше иностранных абитуриентов, поступающих по линии межправительственной квоты», – подчеркнул господин

Трофимов.

Сейчас в ННГУ учатся 2,2 тыс. иностранных студентов из 83 стран.

Владимир Зубарев