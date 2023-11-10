Строительная компания подала в суд на красноярский драмтеатр из-за задолженности в 62 млн рублей

ООО Строительная компания «Георг» направила иск к Красноярскому драмтеатру им. А.С. Пушкина о взыскании задолженности по договору строительного подряда, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Красноярска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Как утверждает истец, в ходе реставрации объекта появлялись дополнительные работы, которые не были предусмотрены контрактом, однако необходимые для сдачи здания в эксплуатацию. В связи с чем стоимость работ увеличилась на 62,1 млн руб.

При этом строительная компания утверждает, что стороны подписали акты о проведение допработ, а также первичные документы, подтверждающие их выполнение и приемки результатов. Несмотря на это заказчик якобы отказался оплачивать новые расходы, объяснив это тем, что невозможно превысить лимит федерального и краевого бюджета.

Согласно данным портала госзакупок, заявка на проведение аукциона была размещена в июне 2021 года. Стоимость контракта составила 328 млн руб. Работы должны были завершиться до 30 октября 2022 года, ввод в эксплуатацию не позднее 15 декабря того же года.

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Александр Киселев