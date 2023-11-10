Вакансия сомелье на Кубани вошла в топ-5 дорогих в стране

Шефу-сомелье в Краснодаре готовы платить до 150 тыс. руб. на руки. Это вторая самая дорогая вакансия в сфере дегустаторов и сомелье в стране, говорится в исследовании рекрутингового портала hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Опередил Краснодар Новосибирск, где готовы платить от 270 тыс. руб. на руки сомелье кормов для собак. Соискатель должен будет дегустировать и сравнивать корма для животных (от 10 до 30 марок в день), а также записывать видеообзоры дегустаций и составлять отчеты по параметрам корма. На третьем месте Тюмень, где предлагают работу дегустатора коктейлей, на четвертом — Челябинск с вакансией дегустатора бисквитно-кремовых изделий (з/п от 88 тыс. руб. на руки). Замыкает пятерку вакансия чайного сомелье в Санкт-Петербурге с зарплатой от 50 тыс. руб. на руки.

Всего в стране с начала текущего года было открыто более 900 вакансий дегустаторов и сомелье, рост по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду составил около 33%. Чаще всего вакансии дегустаторов и сомелье открывают компании из отраслей «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (39%), «Продукты питания» (10%) и «Розничная торговля» (8%). Чаще всего — в 60% случаев — от соискателей требуется опыт от одного до трех лет. В 11% случаев претендент должен иметь опыт работы более трех лет, и лишь в 29% случаев работу дегустатором или сомелье предлагают новичкам.

Вячеслав Рыжков

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