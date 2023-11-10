ВС Башкирии смягчил приговор экс-владельцу сети шинных центров «Таганка»

Судебная коллегия Верховного суда Башкирии изменила приговор 51-летнему экс-владельцу сети шинных центров «Таганка» Андрею Смышляеву, которого Октябрьский райсуд Уфы ранее приговорил к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 950 тыс. руб. Апелляция частично удовлетворила представление, зачтя осужденному в срок отбытия наказания период применения меры пресечения в виде запрета определенных действий с 15 марта до 11 июля 2022 года из расчета два дня запрета определенных действий за один день лишения свободы в колонии общего режима. В остальной части приговор оставлен без изменений.

В апелляционной жалобе адвоката подсудимого об отмене приговора и направлении материалов дела на дополнительное расследование было отказано.

Андрей Смышляев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело возбудили по заявлению ООО «Нокиан шина» — российского подразделения концерна NokianTyres. По версии следствия, Андрей Смышляев получил от компании автомобильные покрышки на 3 млрд руб., но за них до конца не рассчитался.

С конца 2018 года предприниматель был в федеральном и международном розысках. В мае 2019 года его задержали в Италии на собственной вилле на берегу озера Комо по запросу об экстрадиции. Летом 2020 года апелляционный суд Милана удовлетворил иск Генпрокуратуры России об экстрадиции бизнесмена в Россию.

Венера Хисамова

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