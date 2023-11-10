Суд обязал курганскую птицефабрику сократить вредные выбросы и убрать свалку

В Курганской области суд обязал АО «Агрофирма „Боровская“» сократить выбросы загрязняющих веществ в воздух и ликвидировать свалку отходов. Соответствующий иск направила природоохранная прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что для птицефабрики агрофирмы, расположенной в селе Новая Сидоровка Кетовского округа, не разработаны, не согласованы с департаментом охраны окружающей среды и природных ресурсов области и фактически не проводятся мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу во время неблагоприятных метеорологических условиях. Кроме того, на используемом предприятием земельном участке сельскохозяйственного назначения находится свалка строительных отходов, которые образовались в процессе капитального ремонта производственных зданий.

Решение суда, которым на агрофирму возложена обязанность разработать план по сокращению выбросов и ликвидировать свалку, не вступило в законную силу.

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