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Умер первый облетевший Луну астронавт из США

Астронавт из США Фрэнк Борман умер 7 ноября. Ему было 95 лет. Фрэнк Борман возглавлял экипаж корабля «Аполлон-8», который в 1968 году совершил первый облет Луны. Через год после этого американцы первые в мире высадились на Луну. О смерти астронавта сообщило NASA.

Фрэнк Борман

Фрэнк Борман

Фото: Larry Mayer / The Billings Gazette / AP

Фрэнк Борман

Фото: Larry Mayer / The Billings Gazette / AP

Фрэнк Борман, уроженец штата Индиана, впервые полетел в космос в 1965 году в качестве командира «Джемини-7». Он исследовал возможности стыковки двух космических кораблей в космосе. Экипаж Фрэнка Бормана установил рекорд по продолжительности космических полетов, проведя в космосе 14 суток.

В июле 1969 года Фрэнк Борман побывал в Советском Союзе. Он был в Звездном городке, где обсуждалась организация совместной миссии к Луне. Однако это миссия так и не состоялась.

В 1970 году Фрэнк Борман ушел из NASA в звании полковника. После этого он работал в должности вице-президента авиакомпании Eastern Air Lines. После смерти советского летчика-космонавта Анатолия Филипченко в августе 2022 года, умершего в возрасте 94 лет, Фрэнк Борман остался старейшим из живущих астронавтов.

Анастасия Ларина

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