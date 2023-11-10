Выручка ГК «Таттелеком» за девять месяцев выросла почти на 5%

ГК «Таттелеком» нарастил выручку по итогам января-сентября по РСБУ этого года до 7,7 млрд руб., что на 4,9% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Выручка ПАО «Таттелеком» составила за тот же период 6,5 млрд руб., что на 3% больше, чем годом ранее. ООО «ТМТ» увеличил выручку на 7,3%, до 1,5 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО составила за январь-сентябрь 1 млрд руб., что примерно на 200 тыс. руб. меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль ООО «ТМТ» за этот же период выросла на 12,6%, до 248 млн руб.

"Ъ-Казань"