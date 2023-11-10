Военкоры: участников СВО не пускают в казанские рестораны

Ветеранов специальной военной операции не пустили в несколько ресторанов Казани из-за их военной формы. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ

По данным источника, участников СВО не пустили в том числе в ресторан «Мед» на Чистопольской, 9а, ресторан Smoke на Меридианной, 2, и в кафе Happy People на Мусина, 1.

Источник утверждает, что ветеранов спецоперации не пустили в данные рестораны 21 октября. «Ребята очень сдержанные, никто слова матом не сказал, трезвые»,— говорится в сообщении канала..

Утверждается, что сотрудники заведений не пустили их, так как «военную форму они приравняли к спортивной».

"Ъ-Казань"