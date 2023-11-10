Суд взыскал 1,4 млн рублей в пользу детей погибшей в ДТП на трассе Языково-Уфа

Кировский районный суд Уфы взыскал с ООО «Компания Уфа-лайн» 1,4 млн руб. в качестве компенсации морального вреда двум дочерям женщины, погибшей в аварии на трассе М-5 в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Истицы просили суд взыскать с компании-перевозчика по 1,7 млн руб. в пользу каждой из них. Требования были удовлетворены частично — суд уменьшил размер компенсаций до 700 тыс. руб. для каждой из дочерей погибшей.

Авария произошла на 1412 км трассы М-5 в июле 2022 года. Пассажирский микроавтобус Ford Transit, следовавший из Языково в Уфу, врезался в «КамАЗ» дорожной службы, двигавшийся в крайней правой полосе в попутном направлении на низкой скорости. При столкновении погибли шесть пассажиров микроавтобуса.

В январе текущего года Благоварский межрайонный суд признал водителя Ford Transit Азата Сафаргалиева виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и приговорил к четырем с половиной году лишения свободы в колонии-поселении. Однако в марте Верховный суд Башкирии смягчил приговор подсудимому до трех лет в колонии-поселении. Как было установлено, Азат Сафаргалиев превысил разрешенную на участке дороги скорость на 10 км/ч, также в автобусе, рассчитанном на 19 мест, перевозил 24 пассажира.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее Верховный суд постановил взыскать в пользу матери одной из погибших в аварии 700 тыс. руб. компенсации морального вреда. Средства должны выплатить солидарно компания-перевозчик и владелец «КамАЗа», ставший вторым участником ДТП.

ООО «Компания “Уфа-лайн”» зарегистрировано в Уфе в 2011 году. Учредителем выступает Ильшат Хайруллин. За 2022 год прибыль компании составила 2,2 млн руб. при выручке 21,8 млн руб.

Наталья Балыкова

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