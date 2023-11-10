Мошенники под видом полицейских похитили у нижегородки 1,8 млн рублей

В Нижнем Новгороде мошенники под видом сотрудников полиции похитили у нижегородской пенсионерки более 1,8 млн руб. По данным областного ГУВД, женщине позвонили и сообщили, что по банковскому счету проходят сомнительные операции.

Звонивший представился полицейским и убедил женщину оформить два кредита 1,2 млн руб. и занять у родственников еще 600 тыс. руб. Все деньги женщина перевела на неизвестные ей банковские счета.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Андрей Репин