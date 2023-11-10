Владимир Якушев: объем инвестиций в УрФО с начала года составил 2 трлн рублей

Объем инвестиций в экономику субъектов Уральского федерального округа с начала года составил 2 трлн руб. — столько же, сколько за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщил на пленарной дискуссии в рамках Русского экономического форума в Челябинске полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

По его словам, 70% из этого объема составили собственные средства предприятий. «Компании вкладывают все больше собственных ресурсов. Это говорит о том, что им понятны правила игры. Инвестиции — это температура экономической стабильности»,— отметил полпред.

Владимир Якушев отметил, что основными сложностями, с которыми сегодня сталкивается бизнес, являются внешнее санкционное давление и демографическая яма. Проблема с кадрами в дальнейшем будет нарастать, добавил он.

Полпред подчеркнул, что государству нужно «очень аккуратно относиться» к регулированию тех или иных инициатив бизнеса, однако более активно проявлять себя в вопросах поддержки, например, в ситуации, когда повышается ключевая ставка, и предприниматели сталкиваются с проблемой удорожания кредитных средств. «Объем инвестиций должен расти, в этом случае мы достигнем и технологического суверенитета, и ответим на демографические вызовы»,— сказал полномочный представитель президента.

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