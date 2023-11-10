Операционный директор Ельцин-центра Ольга Жданович покинула свой пост

Из Ельцин-центра по собственному желанию уволилась операционный директор Ольга Жданович. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам собеседника, Ольга Жданович уходит с должности сегодня. Сейчас она собирается развивать личные проекты. Также в пресс-службе добавили, что информации о новом директоре пока нет.

Как рассказала госпожа Жданович порталу 66.ru, она будет заниматься подготовкой к сезону катка «Северное сияние», который находится в парке Маяковского. «Параллельно поступают предложения от разных компаний. Посмотрим. Пока что хочется сделать выдох»,— добавила она.

Полина Хабарова, Ирина Пичурина

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