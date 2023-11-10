Почти полтонны красной икры и 177 кг лосося изъяли у браконьеров в порту на Колыме

Следственные органы в Магаданской области изъяли с борта грузового судна около 0,5 тонны красной икры в 32 пластиковых контейнерах общим объемом более 400 л и 177 кг лосося, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД РФ. Суммарная оценка груза — свыше 32 млн руб.

Грузовое судно с немаркированной продукцией находилось на территории бывшего рыбного порта в бухте Нагаева. Его обнаружили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следствие утверждает, что нашло жителя Магадана, который доставил партию из Эвенска. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ).

Эрнест Филипповский, Хабаровск