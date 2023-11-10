Прокуратура выявила нарушения на Ярославском электровозоремонтном заводе

Ярославская транспортная прокуратура нашла нарушения в работе электровозоремонтного завода им. Б. П. Бещева, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Транспортная прокуратура установила, что завод допускал нарушения при содержании железнодорожных путей необщего пользования. Также не соблюдались санитарные правила на рабочих местах.

По итогам проверки прокуратура внесла представление и возбудила дела по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарных правил) и ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на путях необщего пользования). Иск направлен в суд, при этом завод уже устранил нарушения.

«На заводе усилен контроль за качеством обслуживания подвижного состава. В электроаппаратном цехе установлены приточная вентиляция и напольное покрытие. Организован ремонт эксплуатируемых железнодорожных путей. Виновные привлечены к административной и дисциплинарной ответственности»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Алла Чижова