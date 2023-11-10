В здании психоневрологического интерната в Башкирии произошел пожар

В четырехэтажном здании филиала Кумертауского психоневрологического интерната в селе Юмагузино Кугарчинского района Башкирии произошел пожар. Возгорание началось на третьем этаже. До прибытия пожарных персонал учреждения эвакуировал в безопасную зону 114 человек. Из задымленных помещений спасены 23 человека, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Погибших и пострадавших нет. Привлекались 26 пожарных и девять единиц техники. В результате пожара на третьем этаже здания закопчены стены и потолок на общей площади около 100 кв. м.

На место прибыла оперативная группа главного управления, в том числе эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели. В администрации района проведено заседание для решения вопросов о дальнейшем размещении постояльцев.

Влада Шипилова

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